Знаменитый боксер умер после нокаута

Итальянский боксер Кристиан Дагио скончался от травм головы. Это произошло во время проигранного нокаутом поединка с тайцем Доном Паруеангом.
Сообщается, что таец отправил соперника в нокаут в 12-м раунде. Судья незамедлительно вызвал медиков на ринге, однако было уже поздно. Пострадавший провел несколько дней в коме с серьезным повреждением мозга, после чего скончался, не приходя в сознание, передает ТАСС.
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