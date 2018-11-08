Аршавин закончил карьеру в футболе

Российский футболист Андрей Аршавин, начинавший играть в "Зените", а после перешедший в лондонский "Арсенал", заявил о завершении карьеры, передает портал teleprogramma.pro. Спортсмен рассказал, что по истечении контракта с казахстанской командой "Кайрат" новый клуб он искать не будет.

Последний матч Андрей Аршавин сыграет 11 ноября против карагандинского "Шахтера". Во время этой игры состоится торжественное прощание футболиста с командой, за которую он сыграл больше десяти матчей. Спортсмен подумывает стать тренером, однако признает, что это будет очень сложно.