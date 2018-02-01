МОК взбесился из-за победы России

Международный олимпийский комитет намерен оспорить решение лозаннского арбитража в швейцарском суде. Вердикт CAS еще не означает, что россияне поедут на Игры в Пхенчхан, заявили в МОК.

Международный олимпийский комитет разочарован решением спортивного арбитража в Лозанне. МОК проанализирует "мотивировочную часть решения CAS по каждому случаю" и подаст апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.

Олимпийские чиновники очень разочарованы тем фактом, что CAS потребовались доказательства "более высокого уровня, чем представленные комиссией Освальда". И раз уж суд частично признал виновными 11 российских спортсменов, надо было распространить такой подход на остальных 28 атлетов, считают в комитете.

Что касается участия спортсменов из России в Играх-2018 в Пхенчхане, в МОК заявили, что решение его исполкома от 5 декабря 2017 года остается в силе. С момента дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР) наши атлеты могут выступить в Пхенчхане только по приглашению Международного олимпийского комитета. А вердикт CAS не значит, что атлеты из группы 28 оправданных спортсменов такие приглашения получат.

Вице-премьер Виталий Мутко, несмотря на заявления МОК, настроен оптимистично. Он считает, что спортсмены, в отношении которых Спортивный арбитражный суд вынес оправдательное решение, могут поехать на зимние Игры в Пхенчхан. "Тех, кто готов и имеет квоты и квалификации, попробуем заявить на Олимпийские игры. Надеюсь, что МОК в отместку не станет их не приглашать. Если нет -продолжим их поддерживать, вплоть до обращения в гражданские суды", – цитирует вице-премьера "Интерфакс".

Публикация от Anton Babikov TEAM ❤ (@babantoshafan) Янв 31, 2018 at 8:20 PST

Как писали Dni.Ru, спортивный арбитраж в Лозанне снял санкции с российских олимпийцев. Суд удовлетворил апелляции 28 атлетов, которых МОК отстранил от участия в Играх. Представленных МОК доказательств нарушения спортсменами антидопинговых правил недостаточно, решил спортивный арбитраж.

Суд восстановил все результаты, показанные атлетами на Играх в Сочи в 2014 году и отменил пожизненные дисквалификации. Это решение касается 28 российских олимпийцев. В отношении 11 атлетов суд смягчил наказание, заменив пожизненную дисквалификацию запретом на участие в Олимпиаде-2018. Еще три дела будут рассмотрены позже.