Запад бьется в припадке из-за триумфа России на Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне снял санкции с российских олимпийцев, которых подозревали в употреблении допинга. Этому решению обрадовались далеко не все – Dni.Ru изучили реакцию Запада на оправдательный приговор.

Пользователи социальных сетей в России встретили решение CAS ликованием. Похоже, практически никто уже не верил в то, что российских спортсменов могут оправдать.

На Западе же приговор вызвал бурю негодования. Многие были просто в недоумении. "Должно быть, это шутка", – сокрушается один из комментаторов. "Если даже Трамп президент, то все возможно", – шутит другой.

Некоторые увидели в происходящем происки российской разведки. "Это все русские шпионы! На Западе нет идиотов. Об этом не может идти и речи!" – бьется в припадке пользователь Twitter из Лондона. "Арбитражный суд стал новым агентом под прикрытием", – пишет один из сторонников теорий заговора.

Были и те, кто воспринял решение CAS как разрешение на употребление запрещенных веществ. "Теперь спортсмены смогут официально принимать допинг", – утверждает комментатор.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд вынес сегодня, 1 февраля, оправдательный вердикт в отношении 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом. Таким образом, все обвинения в употреблении запрещенных веществ были сняты.

Как писали Dni.Ru, в отношении 11 атлетов суд смягчил наказание. Ранее они были дисквалифицированы пожизненно, теперь же им запрещено только участвовать в Олимпийских играх в 2018 году. Еще три дела CAS рассмотрит позже.