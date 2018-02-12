С фигуристки на Олимпиаде слетел топ
Девушка выступила вместе с 24-летним Александром Гамелиным. Пара сумела показать свою программу до конца и получила в сумме 51,97 балла, оказавшись на восьмом месте.
Фигуристке было сложно кататься из-за того, что она старалась удержать на себе спадавший топ и неоднократно его поправляла, передает Ura.ru. После выступления Юра Мин извинилась перед зрителями за инцидент. Кореянка поблагодарила всех, кто болел за нее и смотрел выступление.
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