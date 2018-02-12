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Спорт

Ягудин поставил на место атаковавшую Загитову американку

Алексей Ягудин. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал высказывание фигуристки из США Эшли Вагнер, которая раскритиковала россиянку Алину Загитову. Спортсмен вступился за юную коллегу.

Продолжение: Медальный зачет Олимпиады-2018
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Фигурист отметил, что недовольные найдутся всегда. Алексей подчеркнул: Алина катается вовсе не для Эшли.

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Алексей Константинович Ягудин

Алексей Константинович Ягудин Фигурист

"С технической точки зрения, поставив все прыжки во вторую часть программы, она катается очень продуманно. И этим самым она набирает больше баллов за счет чистого выполнения элементов", – приводит слова фигуриста "Спорт-экспресс". 

"Эшли Вагнер можно ответить так... Где сейчас она? Дома в Америке. А Загитова достаточно успешно представляет великую державу на Олимпийских играх", – цитирует "Газета.ру" Ягудина.

С ним согласилась заслуженный тренер России Елена Чайковская. Она отметила, что у Алины Загитовой лучшая программа одиночницы, которую она когда-либо видела.

"В силу нашей системы все прыжки ценятся во второй половине проката. Все, кто может это делать, туда вставляют. Вагнер может что-то прыгнуть только на первых секундах. Дальше она очень тяжело докатывает. Понятно, что для нее это совершенно невыполнимая цель", – прокомментировала Чайковская.

Начало программы Загитовой тренер считает органичным, "удивительно танцевальным и очень музыкальным". "Что бы там ни говорила Вагнер и все остальные, за ней надо наблюдать, ей нужно любоваться. А самое главное – ждать от нее новых свершений", – резюмировала тренер.

В свою очередь первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская удивилась высказыванию Эшли Вагнер, которая назвала начало программы Алины Загитовой пустым. Бутырская отметила, что все сложные прыжковые элементы Загитова намеренно переносит на вторую половину проката.

"Ну а что может сказать спортсменка, которая проигрывает? Надо поражение как-то по-человечески принимать. У Алины шикарная программа… Вообще удивительны такие высказывания. Алина – замечательна фигуристка… С моей точки зрения, перенос прыжков на вторую часть программы смотрится нормально", – высказалась Бутырская.

Тем временем Вагнер устроила с российскими фанатами настоящие разборки в Twitter из-за принесшей олимпийский рекорд и серебро в командных соревнованиях нашей сборной Загитовой. Американка раскритиковала выступление россиянки, а потом начала отвечать на сообщения ее поклонников, пишет RT.

Ранее Вагнер признала, что прыжки были "совершенными", и заявила, что уважает спортсменку, но добавила, что не считает выступление Загитовой "программой", передает "360". "Это не выступление. Я понимаю, что судейская система это позволяет, но не в этом суть фигурного катания. Нельзя ее обвинять в том, что система так работает. Я не критикую Загитову, она использует правила в своих интересах. Я просто не наслаждаюсь ее выступлением. Начало слишком пустое, а затем слишком хаотичное", – написала она.

Вскоре пост фигуристки стали комментировать российские и зарубежные болельщики, вступаясь за 15-летнюю россиянку. А Эшли вступила с ними в перебранку. "Ой, смотрите-ка, полиция нравов! Ты немного добьешься такими аргументами. Я не критикую. Как спортсмен я абсолютно уважаю то, что она делает! Мерцающая звезда на этом соревновании!" – ответила американка одному из фолловеров.

"Она бьется за золото, а ты сидишь дома", – раскритиковал ее другой пользователь соцсети. На это Вагнер поспешила отреагировать следующим образом: "Вообще, я сейчас не дома... Как смешно!"

Автор: Людмила Фоканова12 февраля 2018, 14:21
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