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Спорт

Кремль оценил дерзкое заявление Родченкова о Путине

Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который заявил, что опасается за свою жизнь после известных "разоблачений". Представитель главы государства отказался воспринимать "откровения" беглого информатора всерьез.
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В интервью телеканалу CBS News Родченков заявил, что опасается за свою жизнь, потому как, по его мнению, "в Кремле хотят, чтобы он замолчал". Как уточнил позже телеканал, чтобы обезопасить себя во время интервью, Родченков попросил "замаскировать" его внешность.

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Сюжеты Допинг-скандалы

Дмитрий Сергеевич Песков

Дмитрий Сергеевич Песков пресс-секретарь президента России

Такие обвинения в адрес России абсолютно беспочвенны, считает Дмитрий Песков, пишет газета "Известия". "Подобные инсинуации и заявления человека, который даже в фильме выглядит как человек, страдающий психологическими и психическими проблемами, вряд ли можно воспринимать серьезно", – сказал представитель главы государства.

Напомним, ранее экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории утверждал, что президент России якобы был причастен к ситуации с допингом в отечественном спорте. Все подобные заявления в Кремле отвергают, называя их "клеветой, не имеющей ни единого доказательства".

Григорий Родченков. Кадр youtube.com

Резонансные заявления беглого информатора легли в основу доклада Ричарда Макларена, по итогам которого Международный олимпийский комитет принял в начале декабря прошлого года решение отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Нашим атлетам, которые не попали под подозрения МОК, пришлось ехать на Игры под нейтральным флагом.

Автор: Иван Поляков12 февраля 2018, 14:22

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