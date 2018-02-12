Загитова и Медведева покинули Корею

Евгения Медведева и Алина Загитова покинули Южную Корею. Завоевавшие олимпийское серебро фигуристки отправились в Японию. Они признались журналистам, что хотят привести мысли в порядок после напряженного командного турнира и потренироваться без лишнего внимания.

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Евгении Медведевой удалось, как она и хотела, почувствовать магию Олимпиады. А главный секрет российских спортсменов – во взаимной поддержке, уверена обладательница серебряной медали командного турнира по фигурному катанию..

"Мы ехали, чтобы почувствовать магию Олимпиады, и она есть. Мы ее создаем сами, поддерживая друг друга. Быть серебряным медалистом Олимпийских игр – это круто!", – цитирует Медведеву "МК".

Пятнадцатилетняя Алина Загитова, заменив Медведеву в турнире, заставила трибуны рукоплескать стоя. Двадцать баллов отрыва от второго места в произвольной программе только подтвердили класс спорсменки. Как отмечают эксперты, в фигурном катании по-прежнему задают тон Россия, Канада и США. И американцев на итоговую вторую ступеньку пьедестала россияне не пустили.

Внес вклад в общую победу и Михаил Коляда. Несмотря на неудачу в обязательной программе, фигуристу удалось собраться. Главное Михаил сделал – стал вторым после Патрика Чана и принес команде очки.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) Янв 30, 2017 в 12:06 PST

Российская команда фигуристов, в составе которой выступали Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт, Алина Загитова, Евгения Медведева и Михаил Коляда, завоевала серебряные медали. Торжественная церемония вручения наград прошла на медальной площади Пхенчхана. Это вторая медаль российской команды. Ранее Семену Елистратову вручили награду за третье место на соревнованиях по шорт-треку.

Медведева, Загитова и Боброва с Соловьевым уже улетели из Кореи. Спортсмены хотят спокойно потренироваться в тишине, подальше от олимпийской суеты.