Российский биатлонист в ужасе сбежал от журналистов на Играх

Антон Бабиков после соревнований уклонился от встречи с журналистами. Российский биатлонист перелез через ограждение и удалился.

Антон Бабиков стартовал 57-м в гонке преследования на Олимпийских играх в Пхенчхане. К финишу российский атлет пришел 40-м. Чтобы избежать интервью, россиянин перелез через ограждение в микст-зоне – специальном пространстве на стадионе, где спортсмены дают комментарии представителям СМИ.

Днем ранее Бабиков выступил в спринте, где занял 57-е место. Тем не менее, от комментариев спортсмен уклоняться не стал. Но говорил в основном не о себе, а о лыжнике Денисе Спицове, финишировавшем 4-м в скиатлоне. "Спицов сегодня победитель. Однозначно первый здоровый спортсмен", – сказал Бабиков. Российский лыжник проиграл в скиатлоне только трем спортсменам из Норвегии, пишет Sports.ru.

Нынешний свой результат атлет прокомментировал в Instagram. "Спасибо за поддержку. Когда сталкиваешься с такими трудностями, остаются только те, кто действительно важен. Мы продолжаем бороться, потому что должны и верим в свой труд", – подписал пост Бабиков. Недоброжелателям он посоветовал не тратить время на гадкие комментарии – а лучше написать "что-нибудь доброе тем, кого вы любите".

Неудачи Антона Бабикова попытался объяснить журналистам двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. "Он просто не готов — это очевидный факт. Ни стрельбой не готов, ни функционально. Поэтому показывает такие результаты. Весь сезон невзрачно выступал", – цитирует чемпиона RT. Тем не менее, Васильев подчеркнул, что теоретически Бабиков способен показать лучшие результаты – что он неоднократно доказывал.