Российский горнолыжник разбился на Олимпиаде
Судя по всему, участник соревнований не смог правильно войти в поворот. Из-за этого он потерял равновесие и приземлился на одну ногу. Трихичев рухнул на снег, пролетел несколько десятков метров вниз по склону и пробил ограждение, сообщает Life.ru.
Спортсмен попал в больницу. "Есть несколько ушибов. Сейчас проходит обследование", – заявила заместитель главного тренера российских горнолыжников Анастасия Попкова. Трихичев выбыл из борьбы за медали, передает Russia Today со ссылкой на ТАСС.
Miesten alppiyhdistetyn alussa nähtiin heti dramatiikkaa, kun Pavel Trikhichev ajoi rajusti ulos. Romar laskee numerolla 37. #PyeongChangFi #Olympialaiset pic.twitter.com/NsXjRTcx62— Eurosport Suomi (@EurosportSuomi) 13 февраля 2018 г.
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