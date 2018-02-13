"Это фантастика": МОК похвалил признавшегося в гей-связи фигуриста США

Глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Анджела Руджеро поддержала каминг-аут американского фигуриста Адама Риппона. Он и его соотечественник Гас Кенворти стали первыми открытыми спортсменами-геями в истории Олимпийских игр.

"Многообразие МОК – это то, к чему мы стремимся, это наши олимпийские цели. Это тот сигнал, который мы посылаем миру, так что можем только приветствовать такие поступки. Это фантастика", – цитирует Руджеро "Газета.ru". Также она призвала называть спортсменок женщинами, а не девочками. "Терминология для обеспечения гендерного равенства очень важна. Это уважение", – цитирует Руджеро "Спорт-экспресс".

Ранее под подозрение попал знаменитый футболист Криштиану Роналду. В 2016-м его коллега из "Атлетико" Коке во время словесной перепалки обозвал Криштиану геем. А тот без промедления ответил: "Да, я гей, зато у меня полно денег, а ты ублюдок!"

Западные СМИ расценили это как официальный каминг-аут. Стоит отметить, что футболиста в нетрадиционной ориентации подозревали давно – он был замечен в компании кикбоксера Бадра Хари.

Поговаривали, что руководство "Реала" даже запрещало Роналду слишком часто летать к Хари, дабы не настроить против себя преданных поклонников мадридского клуба. Переубедить фанатов не смогли ни отношения спортсмена с сербской моделью Кристиной Перич, ни два близнеца от суррогатной матери.