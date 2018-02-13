Сморкающийся в пятитысячную купюру юный футболист возмутил россиян

Видео юного российского футболиста, сморкающегося в пятитысячную купюру, возмутило пользователей соцсетей. 19-летний Станислав Манаев пытается оправдаться тем, что ролик – лишь неудачная шутка.

Полузащитник российского клуба "Тосно" удалил ролик из своего аккаунта в Instagram, однако видео уже разошлось по Сети. Кадры, на которых он использует немалого достоинства купюру в качестве носового платка, Станислав Манаев сопроводил провокационной подписью. "Я мог бы отдать эту купюру людям, которые очень в ней нуждаются, но не отдам, потому что у меня насморк", — подписал спортсмен публикацию.

Возмущению пользователей не было предела. "Щенок. Знал бы, как некоторым людям достаются даже эти *** 5 тысяч рублей, не вел бы себя так (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отреагировал golodranec2891. "Высмаркиваться ты умеешь с пятитысячной купюрой. А в футбол играть не можешь", – отметил arslanalievich.

Не менее резкими были и другие комментарии. "Размазать сопли всегда легче, не важно, чем ты будешь делать это. Но гол вмазать хороший – надо постараться – тогда было бы чем понтоваться", "Оу, это из раздела самый богатый аутист?", "Раньше играли за идею и страну, а сейчас вы играете за бабки ", – не сдерживают эмоций интернет-пользователи.

В свою очередь член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян резко осудил спортсменов. "Я считаю, что эти двое зря получают деньги. Видно, что они их не ценят. У нас же год волонтера? Предлагаю им денег вовсе не платить, пусть играют бесплатно. А вообще, тот факт, что футболисты так оторвались по зарплатам от народа и ведут себя как небожители – это очень тревожный симптом", – заявил общественный деятель.

В основном составе "Тосно" Станислав Манаев не провел ни одной игры. В общей сложности он сыграл в 18 матчах и лишь однажды отметился голом в молодежном первенстве, напоминает "Мир24".

Не охладили горячих голов и оправдания футболиста – мол, он просто неудачно пошутил. Манаев заявил, что купюра не настоящая, а "билет банка приколов". "Это фальшивка, и обычный смешной видос, нам в молодежке не платят, работаем параллельно тренировкам, и просто живем за счет приколов, это нормально для молодых", – объяснил спортсмен. Он считает, что пользователям трудно понять юмор молодых и не стоит изливать гнев на всех футболистов.