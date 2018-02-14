МОК по ошибке затравил двух спортсменов из России

Два российских спортсмена не получили приглашения на Игры по ошибке. Спортивный арбитражный суд (CAS) признал оплошность Международного олимпийского комитета: Дмитрий Попов и Сергей Грязцов должны были поехать в Пхенчхан.

CAS опубликовал мотивировочную часть своего решения об отклонении апелляций 47 россиян, которых МОК не пустил на Олимпиаду. В соответствии с этими материалами, рабочая группа МОК получила список из 500 российских спортсменов, которые претендовали на получение приглашений на Игры. По данным "Известий", комитет одобрил поездку на соревнования для 391 спортсмена.

Однако в итоге в Олимпийский комитет России (ОКР) поступили приглашения только для 389 спортсменов. Без приглашения остались бобслеист Дмитрий Попов и конькобежец Сергей Грязцов. Как отметил арбитраж, они имели полное право выступать на Олимпиаде-2018, но из-за проволочек и ошибок в МОК лишились этой возможности, передает РИА ФАН.

Напомним, в январе Международный олимпийский комитет опубликовал список из 111 российских спортсменов, которые не получили приглашения на Олимпиаду в Южной Корее. В Пхенчхан, среди прочих, не попали лыжники Сергей Устюгов и Евгений Дементьев, биатлонисты Антон Шипулин и Дарья Виролайнен, хоккеисты Антон Белов и Сергей Плотников, конькобежцы Виктор Ан и Павел Кулижников, фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова.

Публикация от ��❤️ (@biathlon_video) Фев 10, 2018 в 1:33 PST

Команды практически во всех видах спорта были обезглавлены: сильнейшие спортсмены, за плечами которых победы на престижных турнирах, вынуждены наблюдать за Олимпиадой по телевизору. Полгода назад спортивные эксперты составили списки предполагаемых победителей Игр в Корее, и подавляющее большинство в перечне заняли именно те россияне, которых чиновники МОК решили оставить без приглашения.

Еще раньше, 5 декабря 2017 года, МОК отстранил всю нашу сборную от Игр. Чистым от допинга российским атлетам было разрешено участвовать в соревнованиях на индивидуальной основе под нейтральным олимпийским флагом.