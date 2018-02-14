Чемпионка чудом избежала смерти на трассе в Пхенчхане (видео)

Один из заездов саночниц на Олимпиаде едва не обернулся трагедией. Спортсменку доставили в больницу.

ЧП случилось во время четвертой попытки 24-летней американки Эмили Суини. Спортсменка на одном из поворотов потеряла управление санями, ее занесло, и она несколько раз ударилась о желоб. Только благодаря высокому ограждению Эмили не вылетела с трассы.

Team USA's #EmilySweeney Just Had A Nasty Crash On The Luge... She Got Up And Is On Her Way To Get Checked Out By Doctors pic.twitter.com/GctWVZkSuO — BIG BOB (@FSBigBob) 13 февраля 2018 г.

На соревнованиях присутствовала мать саночницы. Она едва не упала в обморок от ужаса.

Sue Sweeney, center, the mother of Emily Sweeney of the United States, cries out as her daughter crashes on the final run during the women's luge final at the 2018 Winter Olympics in Pyeongchang, South Korea, Tuesday, Feb. 13, 2018. (@AP Photo/Wong Maye-E) #journalism #topphoto pic.twitter.com/VYHFIdviHz — Danielle Camilli (@BCTdanielle) 14 февраля 2018 г.

Однако американка смогла самостоятельно покинуть место происшествия. Ее доставили в больницу и обнаружили лишь несколько ушибов и царапин.