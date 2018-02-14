Олимпиада под угрозой срыва: Пхенчхан накрыл мощный ураган
В олимпийском Пхенчхане началась тотальная эвакуация. Сообщается о нескольких пострадавших. На кадрах, которые размещают в Сети очевидцы, видно, как мощный ветер сносит палатки, люди держатся за металлические заборы, по Олимпийскому парку летают различные предметы и части легких конструкций.
Уже точно известно, что сегодня, 14 февраля, не будет женской гонки по биатлону. Проведение остальных соревнований, особенно проходящих на открытом пространстве, под большим вопросом.
Стихия может помешать и проведению хоккейного матча Россия – Словакия. В районе ледовой арены бушует ветер, сносит щиты и ограждения, пишет "Чемпионат.com".
Спасательные службы рассылают всем, кто сейчас находится в Пхенчхане, стандартные сообщения: "Ожидается усиление ветра, будьте осторожны и старайтесь не выходить на улицу".
От ветра пострадал и талисман Олимпиады – тигренок Сухоранг.
Ему свернуло шею, но рабочие быстро накрыли его защитной пленкой, чтобы ураган
не разметал пластиковые части по площади. Шквал разгромил и пункты пропуска зрителей в Олимпийском парке.
В Пхенчхане с первого дня Олимпиады было довольно холодно и ветрено, отмечает портал Sports.ru. В некоторые дни температура падала до -23 градусов, из-за чего даже были перенесены соревнования горнолыжников.
Ураган на Олимпиаде-2018 https://t.co/LisfbHRbGB— Интерфакс (@interfax_news) 14 февраля 2018 г.
Дело в том, что Пхенчхан расположен на высоте примерно 800 метров над уровнем моря, это самый холодный район Южной Кореи. Из-за ледяного ветра отрицательные температуры переносятся здесь очень тяжело.
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