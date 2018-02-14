Вяльбе отказалась спасать российский биатлон

Елена Вяльбе ничего не понимает в биатлоне. Глава Федерации лыжных гонок России призналась в этом в ответ на предложение заняться, кроме лыжниц, еще и биатлонистками. А завоеванные накануне ее подопечными медали заставили трехкратную олимпийскую чемпионку понять, что такое счастье.

Видео, на котором Елена Вяльбе эмоционально болеет за российских лыжниц, облетело весь интернет. Подписчики назвали ее "самой крутой женщиной России". Елена бурно реагировала на успех Юлии Белоруковой, которая выиграла бронзовую медаль в лыжном спринте на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Еще одну бронзу, и тоже в спринте, принес сборной России Александр Большунов.

Сама глава Федерации лыжных гонок считает эту славу незаслуженной. "Да бросьте вы! Я просто эмоциональный человек. Что там засняли? Как я плачу? А как по-другому? Бежишь по дистанции – отдавайся полностью, болеешь на трибуне – так изо всех сил. А уж когда запах медали витает в воздухе…" – сказала Вяльбе журналистам.

Корреспондент "Спорт-экспресса" сообщил трехкратной олимпийской чемпионке о том, что в соцсетях предложили отдать в ее ведение и биатлон. Вяльбе удивилась. Она призналась, что очень любит биатлон, но у нее достаточно проблем с собственной федерацией.

Публикация от Vladimir Ivanov (@jumphacker) Фев 13, 2018 в 4:38 PST

"Не-не, ребят. Заканчивайте. Спасибо, конечно, таким доверчивым болельщикам, которые верят, что я потяну и биатлон. Но давайте начистоту – я же там ничего не понимаю. Там совсем другая кухня", - заявила Вяльбе.

Глава федерации рассказала, что счастье от завоеванных ее подопечными медалей омрачают мысли о тех, кто не смог приехать в Пхенчхан. Она ни на минуту не забывает об этих спортсменах, ведь после Олимпийских игр Вяльбе поедет с командой на этапы Кубка мира и будет смотреть этим людям в глаза.

Журналист напомнил Елене, что в последние годы был провал в российских женских лыжах – она даже любя называла девушек из команды "табуретками". Но вот Белорукова выиграла первую личную медаль для России за 12 лет. "Я говорила им: пока не станете олимпийскими чемпионками – никуда не уйду. Не дождетесь! Пришло новое поколение, которое никого не боится", – сказала известная спортсменка.

В заключение Вяльбе призналась, что в жизни она всем довольна. Есть любимое дело, дети, внучка, мужчина – все, что нужно для счастья.