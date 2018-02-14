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Спорт

Олимпийскую чемпионку затравили за обжорство

Хлоя Ким. Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Kappeler
В соцсетях обсуждают нездоровый аппетит чемпионки Игр-2018 в Пхенчхане Хлои Ким. Во время соревнований 17-летняя американская сноубордистка постоянно писала в Twitter о своем желании поесть побольше фастфуда.
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Перед состязаниями девушка активно отчитывалась о своем ежедневном меню. Она делилась мечтами о мороженом и призналась, что "по глупости" не доела утренний сэндвич. Такая непосредственность и аппетит спортсменки вызвала у пользователей насмешки.

Болельщики отметили, что сразу после окончания трека Хлоя получила свое мороженое, и настолько обрадовалась, что не стеснялась его есть во время интервью. Вкусовые предпочтения сноубордистки вдохновили редакцию американского телеканала NBC на создание ироничного видео. В нем Хлоя якобы пытается доехать на доске до порции пломбира.

По мнению фолловеров, юной спортсменке больше никогда не придется покупать себе еду. Ведь фанаты готовы пожизненно угощать ее чурросом, мороженым, бургерами и сэндвичами.

Хлоя Ким стала самым молодым чемпионом за всю историю Олимпиады в соревнованиях по сноуборду. Золотую медаль она получила за успешное выступление в хаф-пайпе, ее результат составил 98,25 балла.

Отметим, соотечественница чемпионки Ариэль Голд взяла бронзу с результатом 85,75. Серебряная награда досталась китаянке Лю Цзяюй, показавшей результат 89,75. Эта медаль стала первой для Китая в Пхенчхане.

Автор: Людмила Фоканова14 февраля 2018, 17:42
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