Российский спортсмен получил тяжелую травму на Олимпиаде

В полуфинале турнира по сноуборд-кроссу на Олимпийских играх в Пхенчхане россиянин Николай Олюнин допустил ошибку и упал, пишет газета "Известия". Травма оказалась настолько серьезной, что спортсмен не смог финишировать в заезде и даже самостоятельно покинуть трассу – его унесли на носилках.
По предварительным данным, у сноубордиста травмировано колено. Олюнин не сможет продолжить выступление в турнире.
Алекс Малиновский отреагировал на слухи о связи с "золотым голосом"
Вид певицы вызвал вопросы
В Следственном комитете сделали заявление
Репортер 25 лет скрывал свое состояние от коллег