За кого болеть на Олимпиаде 16 февраля

Российские болельщики ждут победы от хоккейной сборной в седьмой день Олимпиады в Пхенчхане. Есть надежда на медали во фристайле, скелетоне и лыжах.



В горнолыжном спорте за Россию стартует уроженка Зимбабве. Единственная представительница России в женском слаломе, 22-летняя Екатерина Ткаченко, родилась в Хараре, где ее родители работали в посольстве. Начать болеть за "русскую африканку" можно в 4:00 по московскому времени. Вторая попытка – в 7:15.

Российских лыжников может ожидать успех в раздельном старте на 15 километров. Надежда появилась после после четвертого места в скиатлоне и бронзы в спринте. На трассу выйдут Денис Спицов и один из лидеров нашей сборной в этом сезоне Андрей Ларьков. Их поддержат Алексей Виценко и Андрей Мельниченко. Начало – в 9:00 по московскому времени.

Фанаты хоккея расчитывают, что дружина Олега Знарка и сам тренер сделали правильные выводы после провала первого матча Олимпиады против сборной Словакии. Теперь "красную машину" ждет встреча с самой слабой командой в группе – Словенией. Правда, эти "слабаки" успели разделаться с американцами. Так что расслабляться россиянам уж точно не стоит. Начало матча Россия – Словения – в 10:40 по московскому времени.

Первое место в квалификации во фристайле заняла россиянка Александра Орлова, четвертое – Кристина Спиридонова, выполнившие свои прыжки с запасом. Еще одна представительница России в топ-12 – Любовь Никитина. Соперники у них именитые – и белоруски, и китаянки. Тем не менее, шансы на золото есть. Начало финала – в 14:00 по московскому времени.

В скелетоне россиянин Никита Трегубов после двух попыток идет вторым, уступая 0,74 секунды хозяину трассы Юн Сун Бину. Вырвать серебро вполне возможно. Начало решающей битвы за медали в 3-й и 4-й попытках – в 3:30 по московскому времени.

Публикация от Михаил Коляда (@mikhail_kolyada) Дек 10, 2017 в 7:09 PST

В короткой программе у мужчин-фигуристов Россию представляют Михаил Коляда и Дмитрий Алиев. Выступали оба не слишком удачно – правда, Коляда в произвольной программе реабилитировался. На медали рассчитывать трудно. Главная схватка равернется между испанцем Фернандесом, японцем Ханю и североамериканцами Чаном и Ченом. Начало – в 4:00 по московскому времени.

Керлингистки сыграют с вице-чемпионками Сочи. Победа над китаянками приблизила команду Виктории Моисеевой к полуфиналу. Для этого надо пройти Швецию, которая в числе претендентов на медали. Начало матча Россия-Швеция – в 3:05 по московскому времени.

Прыжки с большого трамплина мощностью К-129 закроют программу дня. Россию представляют Денис Корнилов, Евгений Климов, Алексей Ромашов и Михаил Назаров. Финал состоится завтра, на среднем трамплине в топ-50 из 65 участников попали все наши. Удастся ли повторить тот же результат теперь – узнаем в 15:30 по московскому времени, пишет Life.ru.