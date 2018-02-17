Сестра Шипулина выиграла золото Олимпиады

Выступающая за Словакию биатлонистка Анастасия Кузьмина стала первой в масс-старте на Олимпийских играх в Пхенчхане. Второе место заняла белоруска Дарья Домрачева, третье – норвежка Тириль Экхофф. Единственная представительница России в гонке – Татьяна Акимова упала на старте и пришла к финишу последней.
Отметим, что Анастасия Кузьмина – уроженка Тюмени, родная сестра российского биатлониста Антона Шипулина. С 2008 года она является гражданкой Словакии.
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