Губерниев о допинг-пробе Крушельницкого: Нам конец

Одного из российских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх в Пхенчхане, подозревают в нарушении антидопинговых правил. Появились слухи, что речь может идти о завоевавшем сердца любителей спорта по всему миру Александре Крушельницком.

Международный олимпийский комитет официально уведомил делегацию олимпийских спортсменов из России в том, что один из атлетов подозревается в возможном нарушении антидопинговых правил. "Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы "Б", которые станут известны предположительно в течение 24 часов", – цитирует ТАСС пресс-атташе команды россиян Константина Выборнова.

По слухам, речь идет о бронзовом призере Олимпиады Александре Крушельницком. Якобы в его пробах были обнаружены следы мельдония и для дальнейшего разбирательства к нему домой едут допинг-офицеры. Несмотря на то, что официального подтверждения этой информации пока не поступало, комментатор Дмитрий Губерниев не на шутку испугался.

"Молния !!! Коллеги сообщают , в допинг – пробе Крушельницкого нашли мельдоний??? Это фейк ??? Это правда??? Если это так – нам ***. !!!! Ждем новостей!!!", – написал он на своей странице в Instagram. С оценкой журналиста согласились его подписчики. Они признали. что если этот факт подтвердится, то это станет сильнейшим ударом по репутации российских атлетов и действительно концом улучшения отношений с мировым спортом.

Публикация от Дмитрий Губерниев�� (@guberniev_dmitry) Фев 18, 2018 в 1:11 PST

В Федерации керлинга России уверены, что все это – не более чем подлая провокация. "Это зависть. Это просто выглядит некрасиво. Мы думали, что уже все прошло. Бах сказал, что пройдет Олимпиада и мы все снова будем дружить, но спецслужбы нам дружить не дадут", – цитирует НСН вице-президента организации Андрея Созина.

"Никакого мельдония мы не получали, не принимали, это совсем не рабочая ситуация для керлинга. Мы можем еще понять какие-то другие специальные медикаменты. Но мельдоний никто не пил", – добавил он. Примечательно, что скандал, кажется, прошел мимо самого Александра Крушельницкого. "Я не в курсе всего этого", – цитирует его РИА Новости.

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий со своими бронзовыми наградами �� pic.twitter.com/nVIv8peTW3 — Матч ТВ (@MatchTV) 15 февраля 2018 г.

Напомним, супруги Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали первую для России медаль в керлинге. Они получили бронзовую медаль в дисциплине дабл-микст. Красивая пара моментально покорила не только российских болельщиков, но и весь мир.