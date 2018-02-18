За кого болеть на Олимпиаде 19 февраля

Очередной день Олимпиады в Пхенчхане подготовил российским спортсменам новые вызовы. Особое внимание привлекает к себе извечное хоккейное противостояние России и Канады, но уже среди женщин.

Российские хоккеистки сойдутся со своими канадскими коллегами в жаркой битве на льду в 1/2 финала. Встреча со швейцарками закончилась в пользу россиянок со счетом 6:2. Эксперты пока осторожны в своих прогнозах, но уверены, что команда атлетов из России сможет показать игру на высоком уровне.

Увидеть российских спортсменов на коньках 19 февраля можно будет и в фигурном катании. Короткий танец покажут пары Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а также Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Впрочем, тут специалисты предпочитают еще более осторожные оценки.

В женском керлинге сойдутся команды из России и Дании. Российские атлеты уже успели зарекомендовать себя как большие профессионалы в этой дисциплине. Болельщикам нужно подготовиться, что и на этот раз схватка будет весьма напряженной.

Мужчины покажут свое мастерство керлинга в круговом турнире. Сперва им предстоит встретиться с командой из Швейцарии, а затем – из Дании.

Алексей Стульнев и Василий Кондратенко выйдут на бобслейную трассу для третьей попытки. Однако тут, как ожидают спортивные эксперты, борьба за призовые места пройдет мимо них. За право встать на пьедестал победителей и заполучить долгожданную золотую медаль будут сражаться немцы и канадцы. Перед россиянами же стоит задача показать хороший результат и сохранить свое место во второй десятке, по возможности приблизившись к первой.