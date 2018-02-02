"Темный день для спорта": МОК назвал россиян обманщиками и ворами

Член Международного олимпийского комитета (МОК), вице-президент Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Адам Пенгилли раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать 28 российских атлетов. Он предложил пересмотреть всю систему управления спортом.

Адам Пенгилли назвал реабилитацию российских спортсменов крупнейшим мошенничеством в истории Олимпиады. "Сегодня темный день для спорта, когда обманщикам и ворам позволили победить", – цитирует его Sports.ru.

"Мне пришлось извиняться перед спортсменами, чьи мечты, медали, деньги и вера в спорт были украдены. Теперь они думают, лучше обманывать и участвовать в государственной допинг-системе: даже если тебя обнаружат, последствия будут минимальными", – заявил Пенгилли.

Другой вице-президент IBSF, немец Андреас Траутфеттер сообщил, что ожидал такого поворота событий, поскольку доказательств вины россиян было очень мало. С заявлением выступило и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

В организации отметили, что серьезно обеспокоены заключением суда. Там поддержали решение МОК проанализировать ситуацию и подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.

Публикация от Anton Babikov TEAM ❤ (@babantoshafan) Янв 31, 2018 at 8:20 PST

Напомним, 1 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдал 28 российских спортсменов. Также CAS вернул им медали Сочи-2014.