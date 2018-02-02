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Спорт

Гимнаст Щербо впервые отреагировал на изнасилование украинки

Виталий Щербо. Кадр youtube.com
Советский гимнаст, шестикратный олимпийский чемпион Виталий Щербо подал в суд на украинскую гимнастку Татьяну Гуцу, которая обвинила его в изнасиловании. Он назвал слова спортсменки ложью.
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По словам Щербо, первое слушание состоится уже в этом месяце. Он добавил, что готовился реабилитировать свое имя с самого начала скандальной истории, советуясь с адвокатами.

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"Как суд пройдет, как все это закончится, если захочется кому-то узнать какие-то подробности про ту ложь, которую она говорит, нестыковки, все, что было сказано неадекватным человеком, – тогда можно говорить", – цитирует 46-летнего гимнаста Tribuna.com. Примечательно, что это первая реакция спортсмена на обвинения.

Ранее его мать, Валентина Николаевна Щербо, опровергла слова Татьяны Гуцу. Она уверена, что женщина хочет заработать на резонансном заявлении.

Напомним, 17 октября 2017 года олимпийская чемпионка сообщила на своей странице в Facebook, что в 1991 году, когда ей было 15 лет, ее изнасиловал партнер по сборной России Виталий Щербо. Спортсменка назвала его монстром и заявила, что гимнаст больше не сможет ее унизить. Из поста следует, что об этом знали два других члена сборной.

Позже Гуцу стала сожалеть о том, что назвала имя Щербо. Она выразила надежду, что Виталий стал другим человеком, а та ошибка была исключением из его жизненных правил. Напомним, что на счету 41-летней Татьяны Гуцу – золото Олимпийских игр в Барселоне (1992), а также победы на чемпионатах мира и Европы по спортивной гимнастике.

Автор: Людмила Фоканова2 февраля 2018, 11:45

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