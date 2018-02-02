Народ пожертвовал предателю Родченкову огромную сумму
Сбор средств организовала команда FairSport. Они принимают деньги для "борца за чистоту спортсменов" уже полгода. Пока на нужды информатора WADA потратились 322 человека – набралось около 30 тысяч долларов. Цель проекта, обосновавшегося на сайте gofundme.com, - собрать для Родченкова 500 тысяч.
По мнению активистов-жертвователей, необходимо помогать тем, кто борется с допингом в спорте, особенно таким героям, как Родченков, пишет RT. Однако с таким определением качеств перебежчика из России согласны немногие.
Главный тренер сборной Латвии по скелетону считает Родченкова, а также подготовивших на основе его показаний обвинение в адрес российских спортсменов Макларена и Освальда идиотами. "Ричард Макларен и Денис Освальд выглядят абсолютными идиотами. Собирали на каждого спортсмена по 50 страниц доказательств, а сейчас в проигрыше", – прокомментировал Дайнис Дукурс опубликованное 1 февраля решение Спортивного арбитража в Лозанне.
АААААААААА!!! #родченков pic.twitter.com/XqKF5wKg7l— Вера Михайлова (@Mixaylowa2018V) 31 января 2018 г.
Как писали Dni.Ru, спортивный арбитраж в Лозанне снял санкции с российских олимпийцев. Суд удовлетворил апелляции 28 атлетов, которых МОК отстранил от участия в Играх. Представленных доказательств нарушения спортсменами антидопинговых правил недостаточно, решил CAS. Суд восстановил все результаты, показанные атлетами на Играх в Сочи в 2014 году, и отменил пожизненную дисквалификацию.
Решение касается 28 российских олимпийцев. В отношении 11 атлетов суд смягчил наказание, заменив пожизненную дисквалификацию запретом на участие в Олимпиаде-2018. Еще три дела будут рассмотрены позже.
Актер прокомментировал поведение ведущей после женитьбы ее бывшего мужа
Адвокат актера выступил с заявлением
В Международном олимпийском комитете оправдание спортсменов считают мошенничеством
Российские гастроли бандеровца отменили