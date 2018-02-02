Олимпийскую сборную России перед Играми-2018 потряс новый скандал

Российские скелетонисты и бобслеисты возмущены действиями главы федерации Александра Зубкова. Спортсмены обвинили его в том, что он намеренно не включил некоторых атлетов в заявку на Олимпиаду-2018. В Минспорта и Олимпийский комитет России (ОКР) направлено соответствующее письмо.

С обвинениями выступили, в частности, российский скелетонист Павел Куликов и его тренер Николай Куликов. Спортсмен заявляет, что показывал в этом сезоне лучшие результаты, чем Владислав Марченков – который, тем не менее, был включен в олимпийскую заявку. Павел уверен, что против него в сборной идет борьба.

Николай Куликов, в свою очередь, удивляется, что, имея три квоты в скелетоне, федерация внесла в список только два имени, не включив Павла. "В итоге вместо трех возможных мест мы заполняем добровольно только два – Трегубовым и Марченковым, а МОК, потирая руки, подтверждает эти две квоты. И мы в недоумении: почему, имея три квоты, мы отдаем одну иностранцам? Ее теперь распределят в их пользу", – отметил Куликов.

Российские бобслеисты и скелетонисты написали открытое письмо в Министерство спорта и ОКР с требованиями заполнить все квоты сборной на Играх-2018. Эту информацию подтвердил изданию "Чемпионат" олимпийский чемпион 1988 года по бобслею Владимир Козлов.

Он признал, что спортсмены недовольны руководством Зубкова. "Мы считаем, что происходит нечестный отбор спортсменов и лоббирование своих. Это все было на протяжении двух лет, еще до Олимпийских игр. А список – это уже последствия. Мы не можем больше молчать", – заявил Козлов журналистам. Он подчеркнул, что теперь мало надежды дозаявить спортсменов на ближайшую Олимпиаду – особенно учитывая позицию МОК.

В самой федерации бобслея и скелетона пока не намерены реагировать на скандальное открытое письмо, касающееся распределения квот между российскими спортсменами на Игры в Пхенчхане. По словам спортивных чиновников, письмо не поступало ни в саму федерацию, ни в Минспорта, ни в ОКР. В федерации даже не знают, когда оно было составлено и чьи подписи под ним стоят, передает "Спорт-Экспресс".

Тем временем стало известно, что те бобслеисты и скелетонисты, которых МОК пригласил для участия в Олимпиаде-2018, отправятся в Корею 4 февраля. На данный момент в команде скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Марченков, а также бобслеисты Алексей Стульнев, Максим Андрианов, Александр Родионов, Василий Кондратенко, Алексей Зайцев, Руслан Самитов, Юрий Селихов, а также Надежда Сергеева, Юлия Беломестных и Анастасия Кочержова.