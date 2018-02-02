Двуличная Собчак восхитилась предательством Родченкова

Ксения Собчак встала на сторону Григория Родченкова. Журналистка призналась, что документальный фильм о допинге в России произвел на нее большое впечатление.



"Документальный фильм "Икар" о допинговой программе России, и о том, как Родченков еще задолго до скандала консультировал иностранных спортсменов – это фантастический фильм. Фильм начинается как эксперимент над собой, а становится документом мирового скандала. Шокирующий! Маствотч! И после него, лично у меня не осталось ни единого сомнения что Родченков говорит правду (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Собчак в своем Instagram.

Журналистка отметила, что, по ее мнению, допинг есть везде. Также Ксении Анатольевне не понравилось, что Россия начала уголовное расследование в отношении Григория Родченкова. Она считает, что человека, фактически похоронившего наши надежды на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане, следовало бы наградить.

Пост Собчак вызвал в Сети настоящую бурю. Многие подписчики светской львицы обвинили ее в лицемерии и двуличии. "Ксения, у вас с головой плохо или вы совсем заврались? Месяц назад вы утверждали, что плохой Мутко и компания не защитили честных спортсменов, а теперь вы утверждаете, что Родченков говорит правду. Это значит, что спортсменов чистых и не было? Вы определитесь со своей позицией, иначе это уже раздвоение личности", - писали возмущенные пользователи.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Фев 2, 2018 at 4:54 PST

Другие указывали, что дело против Родченкова было заведено с соблюдением всех правил и по серьезным поводам. "Родченков совершил должностное преступление, находясь во главе Московской антидопинговой лаборатории. Он уничтожил несколько тысяч проб и лаборатория лишилась лицензии. За это его уволили. А награда у него, к слову, тоже есть. От президента. За антидопинговую работу в Сочи-2014. Которая сами знаете, чем закончилась", - напоминали Собчак.