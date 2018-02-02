Перебежчики ударят Россию в спину на Олимпиаде

Сборная России не сможет поехать на зимнюю Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане, покорять спортивный Олимп наши спортсмены будут под нейтральным, олимпийским флагом. Однако есть и те, кто еще до скандального решения Международного олимпийского комитета (МОК) решил переметнуться под иностранные знамена. Среди них – опытные и сильные спортсмены, которые могут составить серьезную конкуренцию нашим атлетам. Кто эти перебежчики? Dni.Ru начинают серию материалов, приуроченных к Играм в Южной Корее, открытие которых состоится уже на следующей неделе.



Биатлон

Пальму первенства по количеству выступающих за другие страны россиян удерживает биатлон. Главная фигура в этом списке – трехкратная олимпийская чемпионка игр в Сочи, двукратная чемпионка мира Дарья Домрачева. Родину спортсменка представляла на юношеском уровне, а все успехи ее взрослой спортивной карьере связаны с Белоруссией, за которую Домрачева начала выступать с 2004 года.

Венцом ее карьеры стал Сочи, где биатлонистка взяла золото в индивидуальной гонке, преследовании и масс-старте. В текущем розыгрыше Кубка мира олимпийская чемпионка одержала победы впервые после паузы в карьере, которую она взяла в связи с рождением дочери.

Вообще, Белоруссия у российских биатлонистов крайне популярна. За соседнюю республику выступает также бронзовый призер Сочи в индивидуальной гонке, бронзовый призер Чемпионата мира-2011 в эстафете Надежда Скардино. При этом изначально она занималась лыжами, однако в возрасте 19 лет ей поступило предложение из Белоруссии попробовать новый для нее вид спорта – биатлон. Скардино согласилась, и, кажется, не зря: уже на протяжении нескольких лет она находится на лидирующих позициях в пелотоне.





За Белоруссию выступают и два других атлета родом из России – Надежда Писарева и Сергей Бочарников. Первая является бронзовым призером Чемпионата мира-2011 в эстафете. Родилась Писарева в Кингисеппе Ленинградской области. За братскую республику спортсменка выступает с 2010 года.

Бочарников – последний на данный момент перебежчик из России в Белоруссию (2015-й год). На январских стартах Кубка мира он показал 17-й результат в Оберхофе и 24-е место в индивидуальной гонке в Рупольдинге. Думается, что лучшие результаты у спортсмена еще впереди.

Выходцы из российской сборной присутствуют и в национальной команде Украины. Но в отличие от Белоруссии, они там далеко не на первых ролях. Единственный, кто попал в состав команды Незалежной на игры в Пхенчхане – Владимир Семаков. В его активе серебряная медаль чемпионата Европы.





Кроме того, с 2011 по 2014-е годы он вообще не выступал на международных соревнованиях. Возвращение в большой спорт состоялось уже в украинской команде, куда он перешел в 2014 году.

Одна из самых ярких спортсменок, покинувших Россию, – Анастасия Кузьмина. Двукратная олимпийская чемпионка в спринте в 2010 и 2014 годах, серебряный призер Ванкувера в преследовании, спортсменка с 2008 года выступает за сборную Словакии. Спустя пару месяцев после перехода она сумела взять медаль на Чемпионате мира-2009, проходившего, кстати говоря, в Пхенчхане. Затем был триумф в спринте на двух олимпиадах подряд.





Переходили наши спортсмены и под флаги хозяйки нынешней Олимпиады – Южной Кореи. Последний пример – победитель этапов Кубка мира в эстафете Тимофей Лапшин. После спада в карьере он встал перед нелегким выбором: заканчивать выступления или переходить в другую команду. Спортсмен выбрал последнее. В прошлом году в Сеуле приняли решение натурализовать спортсмена и ряд других его коллег из России.

Фигурное катание

Потеряло и российское фигурное катание. Отечественным любителям этого вида спорта наверняка хорошо известен Кирилл Халявин, выступавший в танцевальной паре с Ксенией Монько. Вместе они неоднократно выигрывали Чемпионат мира среди юниоров. Кроме того, в активе атлета серебро национального первенства.

После того, как его партнерша завершила карьеру из-за травмы, Халявину пришлось рассматривать другие варианты продолжения карьеры. Снова на лед он вышел в 2016 году, но уже под флагом Испании.

Дальше всех, в Австралию, забралась чемпионка мира среди юниоров Екатерина Александровская. Начинала спортсменка как одиночница, в 12 лет перешла в парное катание, но не смогла выйти на международный уровень с российским партнером.

Весной 2016 года спортсменке поступило предложение от австралийской федерации фигурного катания. Теперь Александровская вместе со своим новым партнером Харли Уиндзором представляет зеленый континент, но при этом девушка продолжает тренироваться в Москве.





Сноуборд

Не только биатлоном и фигурным катанием жив российский спорт. Пример перехода из отечественной сборной есть даже в таком, казалось бы, экзотическом для нас виде спорта, как сноуборд.

Так, двукратный чемпион мира Юрий Подладчиков с 2007 года выступает за Швейцарию. Под белым крестом на красном полотнище он выиграл и Олимпиаду в Сочи. Выбор спортсмена в пользу страны сыра и часов обусловлен тем, что там долгое время жили его родители. Там же Подладчиков провел большую часть своего детства.





Хождение по мукам

Зимние Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. На них разыграют 98 медалей в семи видах спорта. 5 декабря 2017 года МОК отстранил всю российскую сборную от участия в Играх. Чистым от допинга российским спортсменам разрешено участвовать в соревнованиях на индивидуальной основе под нейтральным олимпийским флагом.

На прошлой неделе МОК опубликовал список из 111-ти российских спортсменов, которые не получили приглашения на Олимпиаду в Южной Корее. Известно, что в Пхенчхан, среди прочих, не поедут лыжники Сергей Устюгов и Евгений Дементьев, биатлонисты Антон Шипулин и Дарья Виролайнен, хоккеисты Антон Белов и Сергей Плотников, конькобежцы Виктор Ан и Павел Кулижников, фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова.

Но есть и хорошие новости. 1 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдал 28 российских спортсменов. Суд восстановил все результаты, показанные атлетами на зимних Играх в Сочи в 2014 году и отменил пожизненные дисквалификации. В отношении 11 атлетов суд смягчил наказание, заменив пожизненную дисквалификацию запретом на участие в Олимпиаде-2018. Еще три дела будут рассмотрены позже.