Решение россиянина на Олимпиаде довело Лукашенко до бешенства

Президент Белоруссии жестко раскритиковал решение судей на Олимпиаде в Пхенчхане, которое закрыло белорусскому фристайлисту Антону Кушниру доступ к финалу соревнований. Среди тех, кто принимал это решение, был и россиянин.

Белорусский лидер уверен, что фристайлиста Антона Кушнира засудили во время квалификации в мужской лыжной акробатике. "Кушнир прыгает без ошибок. Железобетонный мужик. Они поняли, что это не просто финалист, это опять чемпион Олимпийских игр. Принято решение. Кем? Прежде всего – судьями. Все они протащили в финал своих спортсменов…" – цитирует Sputnik Александра Лукашенко.

Он отметил, что еще может понять швейцарцев, однако к китайским партнерам у него уже больше вопросов. Ну а то, что подобным образом поступил россиянин, вызвало у президента Белоруссии особое возмущение. Подобное судейство он назвал "сплошнейшим безобразием" и пообещал немедленную реакцию на произошедшее.

"Мне пришлось ночью поднять по тревоге МИД, задействовать посольство в Корее, направить немедленную правительственную телеграмму в адрес Баха – президента МОК. Высказал все, как я думаю, в мягкой форме. Мы это все обнародуем. Мы прятать это не будем", – рассказал Лукашенко.

Кроме того, он пообещал лично посетить сессию Международного олимпийского комитета (МОК). "Надо там в ближайшее время побывать, чтобы это сонное политизированное царство немножко расшевелить. Слишком хорошо живется. Делят людей на белых, черных, желтых. Делят их по рангам заранее и начинают делить медали. Кто сильнее политически, тот и получает медаль. Так быть не должно", – подчеркнул белорусский лидер.

По его мнению, если бы Кушнира дошел до финала, мог бы претендовать на наивысшую оценку. "Они понимали: пусти Антона в финал – труба, всем будет труба. И опять белорусы два золота, как и на прошлой Олимпиаде, могут завоевать", – уверен Лукашенко.