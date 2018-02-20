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Спорт

Первый канал: Крушельницкий мог глушить мельдонием похмелье

Александр Крушельницкий. Фото: GLOBAL LOOK press/Peter Kneffe
Специалисты продолжают выяснять, каким образом в допинг-пробу российского керлингиста Александра Крушельницкого могли попасть следы мельдония. Озвучиваются даже самые экзотические версии.

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Эксперты сошлись во мнении, что запрещенный препарат действительно попал в организм российского атлета. Однако вопрос, каким образом, до сих пор остается открытым.

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На сайте Первого канала была опубликована весьма экзотическая версия. Якобы Александр Крушельницкий мог пытаться заглушить похмелье. "Мельдоний восстанавливает баланс энергии в организме и помогает, среди прочего, при похмелье", – говорится в сообщении.

Препарат может входить в состав средств, использующихся для снятия похмельного синдрома. "Кто будет вчитываться в этикетку препарата, призванного помочь наутро!" – заметили на Первом канале.

Еще одна версия гласит, что Крушельницкий мог намеренно принять мельдоний, понадеявшись проскользнуть мимо допинг-контроля. Впрочем, этот вариант развития событий звучит еще более фантастично, чем история с похмельем. Все россияне, приехавшие на Олимпиаду, знали, какое пристальное внимание будет уделено их допинг-пробам. Кроме того, все предыдущие анализы атлета были чисты.

Этот факт подталкивает специалистов уделить больше внимания третьей версии. Речь идет о провокации или даже "допинг-терроризме". Источник, участвующий в разработке линии защиты российской стороны в допинг-скандале, подтвердил, что эта версия выглядит приоритетной, сообщает "Коммерсантъ".

Более конкретно выстроить оправдательную тактику можно будет после обнародования деталей исследования пробы Б. Если концентрация запрещенного вещества окажется низкой, значит, мельдоний подсыпали еще на сборах в Японии и заниматься расследованием и сбором доказательств невиновности Крушельницкого придется российским следственным органам.

Если концентрация мельдония будет высока, что укажет на прием запрещенного вещества уже после приезда в Южную Корею, то защиту можно будет выстроить на принципиальной невозможности провезти в страну этот препарат. Еще один козырь в рукаве России – МОК, по сути, признал, что все допинг-пробы можно вскрывать, не оставляя никаких следов.

Автор: Геннадий Куприянов20 февраля 2018, 10:40
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