Судьям плевать: ученики Жулина напрасно довели зрителей до слез

Зал рукоплескал стоя, но на оценки судей это не повлияло. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали лишь пятыми в соревнованиях танцевальных пар. Специалисты отметили, что арбитры заранее решили, какую позицию в финальном списке займут россияне.

План арбитров был прост: не давать медалей россиянам. Несмотря на то что олимпийская произвольная программа Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева была, возможно, лучшей в их карьере, судьи нашли к чему придраться. В частности, поставили третий уровень за дорожку шагов по кругу.

После своего проката Екатерина и Дмитрий стояли на коленях и благодарили зрителей – которые, в отличие от судей, оценили выступление российской пары по достоинству. И все же выше пятого места россиянам подняться не удалось – как и в Сочи в 2014-м.

Третье место заняли американцы Майя и Алекс Сибутани. Элементы были исполнены на высоком уровне, но, как заметили наблюдатели, без "полета души", который был у Бобровой и Соловьева. В битве за золото французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон побили собственный рекорд, получив 123,35 балла. Однако их превзошли канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр, показав лучший прокат в сезоне. Они стали трехкратными олимпийскими чемпионами – для чего и вернулись в спорт в 2016 году, пишет "Чемпионат".

Публикация от Дмитрий Соловьев (@dmitry_solovyev) Фев 19, 2018 в 1:05 PST

Дмитрий Соловьев, хотя вместе с партнершей заставил зрителей прослезиться, довольно самокритичен. Он считает, что на результат повлияли пропуски соревнований за четыре года, прошедшие со времени сочинских Игр.

"Все влияет. Мы пропустили после Олимпиады не только чемпионат мира, но и следующий сезон, нам пришлось выкарабкиваться с далекого места и все наверстывать. Нельзя пропускать, надо цепляться за все, но, к сожалению, жизнь складывается иногда так, что приходится жертвовать спортом и заниматься здоровьем", – сказал Соловьев журналистам.

В то же время российский фигурист считает, что он и Боброва сделали все, что могли, и не сожалеют об упущенных медалях. На вопрос о том, было ли справедливым судейство, атлет отвечать не стал – признался, что не любит оценивать собственные выступления.

А вот известный российский тренер Татьяна Тарасова считает, что Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев могли бы выиграть бронзовую медаль, если бы поменяли короткую программу. По ее мнению, вина за это лежит на наставниках российской пары, которые должны были внести необходимые изменения, передает "Р-Спорт".