В деле Крушельницкого нашли след спецслужб

Первый вице-президент Федерации керлинга России (ФКР) Андрей Созин сделал громкое заявление по поводу допинг-скандала, в центре которого оказался российский керлингист Александр Крушельницкий. Чиновник считает, что добавить мельдоний в пробу спортсмена могли шпионы.
"Думаю, это сделали спецслужбы, которые не хотят, чтобы Крушельницкий был героем Олимпиады, а Россия шла на закрытии без флага. Ведь никто же сейчас не говорит про словенского хоккеиста, которого поймали на допинге, и что словенская команда пойдет без флага", – цитирует его "Спорт-Экспресс". Созин назвал происходящее очень политизированной ситуацией.
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