От суда не уйдешь: российские биатлонистки громят предателя Родченкова

Михаил Прохоров намерен инициировать судебный процесс против химика Григория Родченкова. Бизнесмен убежден, что суд должен проходить на территории США, чтобы Родченкова смогли вызвать на допрос.



Российский бизнесмен и экс-президент Союза биатлонистов России Михаил Прохоров изъявил желание оказать финансовую и юридическую поддержку в судебных разбирательствах против информатора Всемирного антидопингового агентства WADA Григория Родченкова.

Как стало известно ранее, пожизненно отстраненные от участия в Олимпийских играх российские биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина подали в нью-йорксий суд иск о защите чести и достоинства. Каждая из спортсменок намерена отсудить у химика-беглеца по десять миллионов долларов.

Михаил Прохоров пообещал поддержать стремление российских спортменок отстоять свою честь еще в прошлом году и, судя по всему, свое слово он сдержит."Я готов привлекать лучших юристов для защиты интересов наших биатлонисток в любой стране мира, там, где это наиболее целесообразно." – заявил миллиордер. По словам бизнесмена, суд нужно инициировать в США, чтобы была возможность допросить "торговца смертью" Родченкова. Позже выяснилось, что Прохоров далеко не единственный из числа тех, кто горит желанием проспонсировать иск против информатора WADA. По сообщению адвоката биатлонисток, есть ряд людей, которые оказывают помощь по тем или иным вопросам, передает "Коммерсантъ".

Исходя из показаний Родченкова, царапины на емкостях с пробами российских спортсменок говорят о том, что их анализы были подменены. По мнению химика, настоящие анализы были уничтожены с целью скрыть нарушение антидопингового законодательства.

Тем не менее, возможно, деньги Прохорова только ухудшат ситуацию. Такое предположение высказала конькобежка и депутат Госдумы Светлана Журова. "Я давно уже предлагала, чтобы не было разборок между спортсменами, чтобы не было предвзятости при принятии решений, создать фонд, в который могли бы все желающие вносить деньги: спонсоры, меценаты, просты люди, которые хотят помочь. И уже из того фонда шло финансирование. Иначе всегда будет размолвка между спортсменами – почему Прохоров одним дал денег на адвокатов, а другим нет. Это дело, действительно, не дешевое. Но государство это никаким образом спонсировать не может", – цитирует ее НСН.

Адвокат Родченкова Джим Уолден заявил, что у его подопечного нет никаких поводов для беспокойства, так как вопрос будет закрыт сразу после ходатайства о прекращении дела. Несмотря на это, российские спортсменки и не думают отступать: Ольга Зайцева уже успела дать интервью американской прессе, где аргументированно высказалась о несостоятельности обвинений в ее сторону.