Провалившимся в Корее россиянам подарят шикарные BMW
Появилась видеозапись из автосалона, где стоят новые машины с символикой фонда на дверях и капотах. По утверждению автора ролика, для спортсменов приготовлены 140 BMW.
Известно, что олимпийцам, которые завоюют медали на Играх в Пхенчхане, автомобили передадут 28 февраля, сообщает радиостанция "Говорит Москва". Всего в заявке российской делегации на Олимпиаду в Корее – 169 спортсменов.
Отметим, что российские атлеты не в полной мере оправдали надежды болельщиков. Многие считают Игры в Пхенчхане провальными для наших спортсменов, показавших не лучшие результаты.
Дарить дорогие автомобили отличившимся на Олимпийских играх атлетам стало уже традицией. Так, чемпионы летних Игр-2016 в Рио-де-Жанейро получили по BMW X6, серебряные призеры – X4, бронзовые – X3. Медалистам Игр-2014 в Сочи дарили внедорожники Mercedes моделей GL, ML и GLK.
Кроме того, победители и призеры получают денежные премии. Сумма, в зависимости от достоинства завоеванной атлетом медали, достигает четырех миллионов рублей. Попечительский совет Фонда поддержки олимпийцев России возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев. Также в совет входят чиновники, функционеры и бизнесмены.
Напомним, в СССР обладатели олимпийских медалей, кроме государственных наград, нередко получали деньги, автомобили и квартиры. При этом средний размер премии составлял 1000 рублей. Спортсменам, которые выступали за клубы, находившиеся в ведении Минобороны и МВД, присваивали также очередные воинские звания. Однако порой атлеты получают весьма необычные презенты. Например, в Германии обладатели олимпийского золота, помимо денег, ежемесячно получают от государства по 50 литров пива. В Монголии, где цифра 9 считается счастливой, чемпиону по дзюдо подарили телефонный номер, состоящий из восьми девяток.
Поющая ведущая дала откровенное интервью
Мать девушки обнародовала фото из Индии
Керлингист отверг все обвинения
Пользователи Сети не оценили заявление артиста