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За кого болеть на Олимпиаде 21 февраля

Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMAPRESS.com
В двенадцатый день Игр-2018 за золото поборются российские лыжники и лыжницы-спринтеры. Внимательно будем следить и за тем, как короткую программу откатают российские фигуристки.
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В фигурном катании настает главная пора для россиян — женское одиночное катание. Весь мир предвкушает противостояние между двумя подопечными Этери Тутберидзе – Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой. Третьей представительницей России будет Мария Сотскова, она также претендует на медаль. Начало соревнований – в 4:00 по мск.

Российские лыжники – главная гордость России в Пхенчхане. Молодое поколение спортсменов будет продолжать радовать болельщиков в командных спринтах. У женщин выступят Юлия Белорукова и Наталья Непряева, а у мужчин Денис Спицов и Александр Большунов. Начало полуфиналов – в 11:00 по мск., финалов – в 13:30.

Юлия Белорукова. Фото: GLOBAL LOOK press/Christopher Levy

В 10:40 по мск. сборная России по хоккею сыграет в 1/4 финала с Норвегией. Последний раз Россия была в полуфинале олимпийского хоккейного турнира в 2006 году, последний раз медали мы брали в 2002-м – это была бронза. Девушки одновременно с парнями будут бороться за первую в истории отечественного женского хоккея бронзу. Соперник здесь серьезный – Финляндия, разгромившая нас на групповом этапе со счетом 5:1.

Фото:Сергей Бобылев/ТАСС

Фристайлисты будут соревноваться в ски-кроссе. Это одновременный спуск с извилистой трассы нескольких спортсменов. И здесь стартуют сразу четыре россиянина: Семен Денщиков, Игорь Омелин, Егор Коротков и Сергей Ридзик. Начало утреннего ски-кросса – в 5:30 по мск.

В сноуборде Россию представляют два спортсмена – Антон Мамаев и Влад Хадарин. Последнему уже не хватило десятых балла до прохода в финал в слоупстайле.

Влад Хадарин. Фото:vk.com/id37000990

В бобслее поборемся с Ямайкой и Нигерией. В двух российских экипажах, Александра Родионова – Юлия Беломестных и Надежда Сергеева – Анастасия Кочержова. В обеих попытках наши неплохо стартовали, но после теряли время. После первых двух попыток россиянки – 14-е и 17-е. Золото между собой, вероятно, разыграют немки и американки. Начало третьей и четвертой попытки – в 14:40 по мск.

Александра Родионова. Фото: GLOBAL LOOK press/Revierfoto

Последние два матча в керлинге россияне проводят уже на прощание. Мы теперь можем разве что помешать выходу в полуфинал кореянкам или канадкам. В 3:05 по мск. Начнется соревнование Южной Кореи и России, в 14:05 по мск. Наша страна посоперничает с Канадой.

Автор: Людмила Фоканова20 февраля 2018, 21:42
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Самые красивые россиянки на Олимпиаде

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