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За кого болеть на Олимпиаде 22 февраля

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В 13-й день Игр-2018 будет разыграно десять комплектов наград.  Это больше, чем в любой другой день на Играх в Южной Корее. 

Продолжение: У Крушельницкого отберут медаль и выгонят из спорта

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Реальных шансов побороться за главные призы соревнований у российских спортсменов, к сожалению, нет. Но у нас есть возможность посмотреть выступления наших атлетов и поддержать их морально, пусть даже и через экран телевизора.

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Медальный зачет Олимпиады-2018

 Олимпиада-2018

Сюжеты Олимпиада-2018

Женская биатлонная эстафета пройдет без участия сборной России. Как известно, нужно хотя бы четыре участника, а в Пхенчхан приехали только две наши спортсменки – Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Зато можно понаблюдать, сможет ли кто-то бросить вызов сборной Германии.

В горнолыжном спорте будут разыграно два комплекта наград. Если в женской суперкомбинации российских участниц нет, то в мужском слаломе нашу сборную представит Александр Хорошилов. В первой попытке он будет выступать под 21-м номером.

Александр Хорошилов. Фото: GLOBAL LOOK press

В шорт-треке разыграют сразу три комплекта медалей. В мужской эстафете сборной России не будет, а вот Александр Шульгинов и Екатерина Ефременкова попробуют завоевать награды на дистанциях 500 и 1000 метров соответственно. Они выступят в четвертьфинальных забегах.

Екатерина Ефременкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Scott Mc Kiernan

Не будет россиян и в финалах соревнований по сноуборду и фристайлу. Обойдутся без нашего представительства и командные соревнования в лыжном двоеборье, и хоккейный финал у женщин, где золото разыграют сборные Канады и США. 

Автор: Людмила Фоканова21 февраля 2018, 21:24
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