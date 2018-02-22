Ирина Винер побила гимнастку за 200 граммов
Дарья Дмитриева всерьез увлеклась художественной гимнастикой, когда у нее начало получаться. "Ты начинаешь общаться с другими девочками, тебе все нравится, привыкаешь. Все дети так – привыкают друг к другу, к тренировкам, медалям, соревнованиям, купальникам. И когда ты занимаешь призовые места, то уже не представляешь жизни без этого", – объяснила спортсменка.
Разумеется, пиком карьеры гимнастки стала Олимпиада в Лондоне. Дарья призналась, что тренировки были настолько серьезными, что девочки теряли по два килограмма. И тем не менее Дмитриева умудрилась поправиться на 200 граммов, за что получила от Ирины Винер.
"Она очень грамотный тренер и психолог. На Олимпиаде я поправилась на 200 грамм за два дня до соревнований. Она меня треснула. Прямо побила за то, что я поправилась на 200 грамм. Для нас это было не то что нормально... Но, по крайней мере, она всегда предупреждает: если что-то нарушите, будет капец", – цитирует Дарью Дмитриеву Sports.ru.
Впрочем, столь суровое отношение впоследствии сгладилось. "После Олимпиады был и пряник. Все знают ее мужа, Алишера Усманова. Она сделала нам подарок – отправила нас всех на Сардинию. Мы летали на лучших "Боингах", с золотыми унитазами практически, мы ездили на яхтах, она была на одной, мы с девчонками – на другой. Она специально так сделала, чтобы мы себя чувствовали комфортно, раньше же при тренере мы сидели по струнке, а теперь она отдельно. Еще нам дали по десять тысяч долларов каждой, каждая покупала себе все, что хотела", – рассказала гимнастка.
По признанию Дмитриевой, однажды к ним на вертолете прилетел Алишер Усманов. "Наставления говорил, поздравлял нас лично", – сообщила Дарья, однако что именно девочкам говорил бизнесмен, она не уточнила.
Скандальный артист готов бежать вон из России
Наша страна запретила ввоз молока из республики
Девушка уверена, что футбольных фанатов настраивают против нее
Режиссер одного из самых важных фильмов страны высказался о скандале