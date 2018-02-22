Болельщицу из Северной Кореи прилюдно наказали за поддержку США

В Сети опубликовано видео, на котором болельщица из КНДР получила по рукам от своей соседки на Олимпиаде в Пхенчхане. Девушка попыталась похлопать американским фигуристам.

Болельщицы из КНДР активно поддержали своих фигуристов Таэ Ок Рем и Чу Сик Кима, передает "Газета.ru". После них на лед вышли американские спортсмены Алексе Шимеки-Книрим и Крису Книриму. Одна из северокорейских девушек из группы поддержки попыталась похлопать и им, однако быстро получила по рукам от своей бдительной соседки. Произошло это на глазах у всего стадиона и под прицелом камер.