15-летняя школьница принесла России первое золото Олимпиады
В произвольной программе 15-летняя Загитова набрала 156,65 балла, заняв первое место. После короткой программы юная россиянка также шла также первой, попутно установив мировой рекорд. Общий балл - 239,57.
Серебряную медаль завоевала Евгения Медведева -238,26 .За произвольную программу Женя получила столько же баллов, сколько и ее юная соперница. Третьей стала представительница Канады Кэтлин Осмонд – 231,02.Еще одна россиянка Мария Сотскова заняла 8-е место, сумев отыграть 4 позиции после провала в короткой программе.
No stage is too big for 15 year old, Alina Zagitova of #OAR! Congratulations on #Gold in Ladies #FigureSkating!— Olympic Channel (@olympicchannel) 23 февраля 2018 г.
More #PyeongChang2018 results here: https://t.co/7NNh2hhto5 pic.twitter.com/PYaDtHbSAk
Сотскова, комментируя свое не слишком удачное выступление, отметила, что на Олимпиаде она получила незабываемые эмоции. "Сегодня я смогла настроиться после неудачной короткой программы и откатать чисто. Мои родные были постоянно со мной на связи, со мной была моя команда. Сложно было на Олимпиаде, волнительно, но ради этого стоит жить", – цитирует россиянку "Р-Спорт".
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Only 15 years old and already an Olympic champion. ���� Congratulations to Alina Zagitova #OAR for the Ladies #FigureSkating #gold medal! ������ #PyeongChang2018 pic.twitter.com/CRFboR3LxU— Olympics (@Olympics) 23 февраля 2018 г.
Отметим, что Загитова вошла в тройку самых юных фигуристок-одиночниц в истории, которым удавалось выигрывать золотые медали на Играх. Возраст нашей девушки на момент завоевания золота – 15 лет и 281 день. Это второй результат в истории, а рекорд по-прежнему принадлежит американке Таре Липински, победившей на Олимпийских играх в 1998 году, когда ей было 15 лет и 255 дней.
После наград Загитовой и Медведевой Россия поднялась с 21-го на 15-е место в медальном зачете Игр-2018. Теперь на счету наших спортсменов одно золото, пять серебряных медалей и восемь бронзовых.
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