МОК заставил Медведеву оправдываться за Крушельницкого
Исполнительный комитет МОК должен решить, позволят ли национальной сборной пройти под цветами собственного флага на закрытии Олимпиады. Медведева и Поздняков произнесли длинную речь, пытаясь убедить чиновников выступить в пользу России.
"На исполкоме обсуждалось восстановление ОКР. Мы твердо считаем, что полностью выполнили условия от 5 декабря", – заявил Поздняков в беседе с журналистами. Он добавил, что президент МОК Томас Бах горячо приветствовал Медведеву. Ее выступление, за которое она удостоилась серебряной медали, выдели почти все члены исполкома.
Глава ОКР добавил, что извинился за продолжение допинг-скандала во время Олимпиады. "Я обратил внимание в своем выступлении, что антидопинговая система в России полностью реструктурируема, но еще многое предстоит сделать, мы надеемся на кооперацию и сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами", – цитирует его ТАСС.
Напомним, что ранее в употреблении запрещенных веществ уличили керлингиста Александра Крушельницкого. Он признал факт нарушения антидопинговых правил.
Предположительно, официальная позиция атлета сыграла на пользу России. Как писали Dni.Ru, реакцию спортсмена положительно оценили в МОК.
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