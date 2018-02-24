За кого болеть на Олимпиаде 25 февраля
Керлинг
Первые соревнования стартуют в 03:05 по Москве. Женские сборные из Швеции и Южной Кореи поборются за золото в финале турнира по керлингу.
Матч за третье место прошел 24 февраля. Бронзу завоевали керлингистки из Японии: они обыграли команду Великобритании со счетом 5:3.
Бобслей
Соревнования по бобслею начнутся в 3:30. Сначала мужские четверки получат возможность проехать третью попытку.
Лучшее время по результатам предыдущих выступлений показали команды из Германии и Южной Кореи. Четверка россиян (Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондтратенко, Руслан Самитов) после двух попыток расположились на 16-м месте. Четвертая попытка стартует в 05:15.
Хоккей
Финал хоккейного олимпийского турнира пройдет в 07:10. "Красная машина" встретится с соперниками из Германии.
Матч за третье место состоялся 24 февраля. Бронзу завоевали канадцы: они обыграли чехов со счетом 6:4.
Лыжные гонки
В 09:15 мск начнется женский масс-старт на 30 километров классическим стилем. Россию на этих соревнованиях будут представлять Алиса Жамбалова, Анастасия Седова и Наталья Непряева.
В 14:00 стартует церемония закрытия Олимпийских игр. Трансляция будет доступна в эфире Первого канала.
Не исключено, что россиянам разрешат пройти по арене под национальным флагом. Как писали Dni.Ru, решение по этому поводу будет принимать исполком МОК.
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