Российские хоккеисты чудом выиграли в финале Олимпиады
Матч, прошедший в "Каннын-центре", завершился со счетом 4:3 в пользу России. В составе победителей голы забили Феликс Шюц, Доминик Кагун и Йонас Мюллер. В нашей команде отличились Вячеслав Войнов, Никита Гусев (дубль) и Кирилл Капризов.
Победную шайбу сборной России удалось забросить за десять минут до конца дополнительного времени. Немцы остались в меньшинстве, что позволило Никите Гусеву, Павлу Дацюку и Кириллу Капризову разыграть идеальную комбинацию и забить четвертый гол.
Мы олимпийские чемпионы!— Хоккей России (@russiahockey) 25 февраля 2018 г.
В финале Олимпиады-2018 обыграна сборная Германии со счетом 4:3 ОТ. Дубль на счету Никиты Гусева, также шайбы на счету Славы Войнова и (победная!) у Кирилла Капризова!#краснаямашина #redmachine pic.twitter.com/bWJv6yiJxP
Отметим, что для Павла Дацюка и Ильи Ковальчука матч против Германии стал рекордным. Оба игрока участвуют в своих пятых Играх и финальная встреча стала для них 29-й. По этому показателю они обошли бывшего хоккеиста сборной России Дарюса Каспарайтиса (28 матчей).
Кто знал, что это будет невероятно трудная игра для нас? Немцы. Спасибо сопернику за игру. Это было достойно финала. Спасибо всем, кто не жалел голоса и нервов - на стадионе и перед экранами. Спасибо нашей команде - за золото Олимпиады 2018! #РоссияВМоемСердце #ОИ2018 #RedMachine— Хоккей России (@russiahockey) 25 февраля 2018 г.
Олимпийское золото в хоккейном турнире стало вторым для сборной России на Играх в Корее. Как писали Dni.Ru, первую награду высшей пробы для нашей команды завоевала 15-летняя фигуристка Алина Загитова.
Фото после третьего периода горячие, будто их Никита Гусев поджег. Счет 3:3#краснаямашина #redmachine pic.twitter.com/Hh3WENrtHI— Хоккей России (@russiahockey) 25 февраля 2018 г.
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