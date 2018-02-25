Заплатившую 800 миллионов Россию изощренно унизят на закрытии Олимпиады

Считанные часы остаются до церемонии закрытия Олимпиады в Южной Корее. Для России эти Игры стали очень драматичными.



Две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых наград завоевали олимпийские атлеты из России на закрывающейся сегодня Олимпиаде в Южной Корее. 13-е место в общем медальном зачете не кажется катастрофой, если учесть, в каких условиях готовились спортсмены, какое давление на них оказывалось, как бесчеловечно, без объяснения причин, не были допущены до Игр сильнейшие атлеты (Ан, Устюгов, Шипулин, далее везде), которые наверняка бы принесли золотые медали.

"Просто испугались, что олимпийский пьедестал весь будет российский", – поделился с Dni.Ru мнением фигурист Евгений Плющенко. Ведь четыре года назад в Сочи наша стана была первой и по числу медалей высшей пробы (13), и по общему количеству наград (33). Но ведь тогда и политическая ситуация в мире была иной, и Россию не били со всех сторон.

Впрочем, из всего этого еще предстоит сделать выводы. Пока же в южнокорейском Пхенчхане завершаются последние приготовления перед церемонией закрытия XXIII Олимпийских игр. Подробности держатся в строгом секрете. Известно лишь, что исполком МОК проголосовал за то, чтобы изощренно пнуть нашу страну на закрытии Олимпиады и не возвращать нам флаг – спортсмены снова будут идти под нейтральным.

Знаменосцем российской делегации на церемонии закрытия Олимпиады будет, как и во время открытия, волонтер. Как отметил президент МОК Томас Бах, главной причиной такого унижения стали положительные допинг-пробы двух российских спортсменов, взятые во время Олимпийских игр.

И это при том, что все условия для восстановления ОКР были выполнены. В частности, Россия выплатила штраф в размере 15 миллионов долларов (примерно 851 миллион рублей), наложенный МОК в связи с допинговыми нарушениями на Играх в Сочи.



Ранее пятикратный Олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад обратился к МОК с призывом позволить россиянам пройти на церемонии закрытия Олимпиады-2018 под государственным флагом. "Русские очень патриотичны, не думаю, что лишение их флага сможет повлиять на ситуацию с допингом, – заявил спортсмен. – К тому же есть много спортсменов из других стран, которые не смогли бы выступить на этой Олимпиаде, если бы к ним предъявлялись такие же строгие требования, как к русским".

...В эти минуты новенький стадион в Пхенчхане, стоимостью в 90 миллионов рублей, начали заполнять зрители. Ни одного из 10 тысяч мест свободным не останется – часть будет отдана работавшим на Играх волонтерам, часть продана по цене от 198 до 1347 долларов. Примерно такая же стоимость была во время Олимпиад в Ванкувере и Сочи.

В конце церемонии состоится передача олимпийского флага Пекину – там Олимпиада пройдет в 2022 году. Столица Китая станет первым городом, которые проводил и летние, и зимние Игры. Подготовка там уже идет полным ходом.

