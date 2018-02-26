Российских лыжниц довели до слез после возвращения с Олимпиады
Россияне встречают своих спортсменов, которые несмотря на беспрецедентную антироссийскую кампанию и многочисленные провокации отправились в Пхенчхан бороться за медали. В аэропорту российскую делегацию ждали не только простые болельщики, но и близкие атлетов.
Женихи лыжниц Анны Нечаевской и Анастасии Седовой решили приготовить своим избранницам особенный сюрприз и сделали им предложение. Несмотря на большое скопление людей и многочисленные камеры журналистов, девушки не смогли сдержать эмоций. Видео опубликовал портал Life.ru. В глазах у девушек многие заметили слезы радости.
Анна Нечаевская и Анастасия Седова являются призерами Олимпийских игр в Пхенчхане. Вместе с Юлией Белоруковой и Натальей Непряевой они завоевали бронзовую медаль в эстафете 4x5 километров.
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