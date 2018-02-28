"Стыд и унижение": Вик Уайлд в ужасе приехал с Олимпиады

Российский сноубордист Вик Уайлд заявил о своем негативном отношении к Играм-2018 из-за допингового скандала. Спортсмен заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) "уничтожил олимпийский дух", который он воспитывал в себе всю жизнь.

Сноубордист поделился своими мыслями и эмоциями в соцсети. По словам Уайлда, на протяжении 18 месяцев он задавался вопросом: допустят ли его вообще до Олимпиады в Пхенчхане? А если допустят – на каких условиях?

"Очевидно, эти Игры были окружены другими обстоятельствами, нежели прошлые. Для меня Сочи были результатом 20-летней работы, наконец-то воплотившейся в то, что стало для меня неповторимым опытом и лучшим из того, что со мной случалось. Пхенчхан был совершенно другим", – цитирует спортсмена "Спорт-Экспресс". Он добавил, что у него была апатия по отношению к Играм-2018, поскольку "вся гордость и важность этого события были смыты", уничтожив тот олимпийский дух, который Вик воспитывал в себе "всю сознательную жизнь".

Спортсмен признался, что не мог представить, насколько его затронет допинговый скандал. "Не было былого запала к Играм. Что было – стыд, унижение и чувство изгоя. Я никогда не соглашусь с наказанием, вынесенным МОК. Они атаковали только тех, благодаря кому Игры живы, – атлетов", – отметил он.

Также Вик написал, что после Олимпиады-2018 научился ценить свои достижения больше, чем кто-либо. "Понимаю, что успех хрупок. Слишком много факторов вне нашего контроля, которые решают, с каким результатом ты останешься", – поделился сноубордист.

Вик Айван Уайлд – российский сноубордист американского происхождения, заслуженный мастер спорта России. Является двукратным олимпийским чемпионом Сочи-2014. Единственный сноубордист, выигравший две золотые медали на одних Играх и единственный в истории представитель сборной России по сноуборду, взявший олимпийское золото.