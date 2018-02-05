Беспредельщики из МОК объявили себя вне закона

Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Валерий Газзаев прокомментировал отказ комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить 15 оправданным CAS российским спортсменам участие в Олимпиаде-2018. Он считает, что МОК превратился в политическую организацию.

По словам Газзаева, сейчас комитет всеми силами пытается сохранить лицо после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) отверг практически все его претензии к российским спортсменам. При этом чиновник от спорта добавил, что все решения МОК принимаются без всякого объяснения, фактов и какой-либо доказательной базы.

"Выходит, что спортсмены просто не понравились – "CAS снял с них обвинения, но мы их не допускаем". Но ведь МОК не частная лавочка, его объективность должна быть на максимальном уровне. Такими решениями МОК изжил себя и поставил себя вне закона", – цитирует Газзаева RT. Он добавил, что Россия намерена и далее бороться за участие российских спортсменов в Олимпиаде-2018.

В свою очередь известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что МОК, не допуская оправданных CAS российских спортсменов до Игр-2018, борется не с допингом в нашей стране, а против нее. "Им CAS – не указ. Комиссия МОК не допустила 13 спортсменов и двух тренеров, оправданных судом в Лозанне, до Олимпиады. Лыжники – Легков, Вылегжанин, Белов, Бессмертных, Шаповалова, Матвеева. Скелетон – Третьяков, Никитина, Орлова. Коньки – Фаткулина, Кузнецов, Румянцев. Сани – Татьяна Иванова. И тренеры – Демченко и Чудинов. Продолжаем борьбу в судах. Пойдем до конца. Зло должно быть наказано. Еще раз – это не борьба с допингом в России, это борьба против России", – написал на своей странице в Instagram Губерниев.

Публикация от Дмитрий Губерниев�� (@guberniev_dmitry) Фев 4, 2018 at 10:36 PST

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила проверить членов МОК на допинг. Об этом она написала в своем аккаунте в Facebook. "Это несмотря на то, что ранее 13 атлетов и два тренера были оправданы Спортивным арбитражным судом и они подали заявки на участие в стартующих 9 февраля в Южной Корее соревнованиях. Как говорится в заявлении МОК, решение спортивного арбитража не сняло подозрений в допинге. У комиссии нет достаточной уверенности в том, что данные 13 спортсменов могут считаться чистыми. После таких заявлений возникает вопрос: а не пора ли на допинг проверить членов МОК?" – заявила Захарова.

Напомним, ранее комиссия МОК отказала 15 российским спортсменам в приглашении на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. Как писали Dni.Ru, 1 февраля стало известно, что CAS отменил санкции, которые были приняты МОК по отношению к 28 российским спортсменам.