Приехавшие в Корею россияне в ужасе от условий Олимпиады

Журналистов, прибывших в Пхенчхан, поразила инсталляция у пресс-центра Олимпиады-2018. "Три Дарта Вейдера с членами" показались гостям Игр чересчур откровенными. А спортсменов удивили условия проживания в Олимпийской деревне.

Первыми российскими спортсменами, заселившимися в Олимпийскую деревню в Пхенчхане, стали саночники. Условия, созданные для олимпийцев, атлетов не порадовали. Видеоэкскурсию для пользователей соцсетей провел Семен Павличенко.

Российский атлет показал подписчикам, как выглядят соседние здания, квартиры в которых, по его данным, стоят 220 тысяч долларов (около 12 миллионов рублей). Ремонт в них – некачественный, при этом жилье уже продано.

Что касается номеров, где будут жить спортсмены, в них, по словам Павличенко, все запечатано – чтобы жильцы ничего не сломали. Тем не менее россиянин признал, что в принципе условия нормальные и жаловаться особо не на что.

«Здесь все запечатано, чтобы мы не ушатали ничего»: Саночник Семен Репилов показал - в каких условиях живут в Пхенчхане российские олимпийцы pic.twitter.com/bSfZ1hIpvz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 2 февраля 2018 г.

А представителей СМИ удивила инсталляция под названием "Люди-пули", установленная возле главного пресс-центра Игр-2018. Большинство журналистов посчитали статуи известного скульптора чересчур откровенными и не слишком соответствующими духу Олимпиады.

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В свою очередь местные жители пояснили: в Корее распространен своего рода культ мужских половых органов. И население Пхенчхана не видит в таких изображениях ничего предосудительного.

Как писали Dni.Ru, Международный олимпийский комитет отказался приглашать оправданных арбитражем российских олимпийцев на Игры в Пхенчхан. Объяснил свое решение МОК тем, что у комиссии Освальда есть "дополнительные доказательства", которые она почему-то не смогла рассмотреть.

Российские атлеты, которых МОК отказался приглашать в Пхенчхан, были в числе 28 спортсменов, которых в конце прошлой недели оправдал Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Россиян обвиняли в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014, однако в итоге их сочинские результаты и право участвовать в Олимпиаде были восстановлены.

Глава МОК Томас Бах отреагировал на такой вердикт резкой критикой, заявив, что спортивному арбитражу необходима реформа. Руководитель CAS Джон Коутс ответил, что организация проанализирует критические замечания Баха в адрес суда, после того как тот пригласит оправданных атлетов в Пхенчхан.

