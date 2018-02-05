"Мало быть чистым россиянином": глава МОК сделал удивительное заявление

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах сделал странное заявление, касающиеся российских спортсменов. По его словам, для того, чтобы получить приглашение на Олимпиаду, недостаточно быть чистым атлетом.

"Привилегия получить приглашение на Олимпиаду требует большего, чем просто отсутствие санкций за допинг", – заявил Бах, шокировав всю спортивную общественность. Фактически президент МОК унизил всех российских спортсменов – и тех, кто чист от допинга и тех, кого чиновники не пустили на Игры в Южную Корею.

"Мы должны были отстаивать принцип индивидуального правосудия, вот почему мы дали возможность отдельным чистым спортсменам соревноваться в Пхенчхане, но в самых строгих условиях", – приводит слова Томаса Баха портал Sports.ru.

Недавнее решение Международного спортивного арбитража, оправдавшего два десятка российских спортсменов, руководитель МОК назвал неутешительным. Зато тех атлетов из России (именно так они будут официально именоваться), которых его подчиненные допустили до Олимпиады, Томас Бах назвал "образцами для изменений в культуре спорта в России".

"Приглашенные на Игры российские спортсмены могут стать послами нового поколения. Они могут показать своим коллегам, что, если вы чисты, никаких санкций за нарушения других к вам применено не будет", - отметил спортивный функционер.

Напомним, что за три недели до Олимпиады МОК опубликовал список из 111-ти российских спортсменов, которые не получили приглашения на Олимпиаду в Южной Корее. Известно, что в Пхенчхан, среди прочих, не поедут лыжники Сергей Устюгов и Евгений Дементьев, биатлонисты Антон Шипулин и Дарья Виролайнен, хоккеисты Антон Белов и Сергей Плотников, конькобежцы Виктор Ан и Павел Кулижников, фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова.

Неприкрытое лицемерие: Томас Бах, объявивший бойкот России, открывает Стену перемирия на ОИ https://t.co/Jb3OJKtL1G pic.twitter.com/en1XUn8bmf — Телеканал Царьград (@tsargradtv) 5 февраля 2018 г.

Зимние Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. На них разыграют 98 медалей в семи видах спорта. 5 декабря 2017 года МОК отстранил всю российскую сборную от участия в Играх. Чистым от допинга российским спортсменам разрешено участвовать в соревнованиях на индивидуальной основе под нейтральным олимпийским флагом.