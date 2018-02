Россияне отказались участвовать в открытии Олимпиады

Во время парада команд на церемонии открытия Игр-2018 в составе делегации Олимпийских атлетов из России не будет представителей многих видов спорта. Известно, что наша сборная выйдет на стадион под олимпийским флагом между Австрией и Узбекистаном. Причем понесет флаг МОК волонтер, назначенный оргкомитетом Игр.

"Спорт-экспресс" утверждает, что на торжественную церемонию открытия Олимпиады не выйдут сборные России по хоккею, биатлону, фигурному катанию, лыжным гонкам, шорт-треку, санному спорту и керлингу.

Многие спортсмены опасаются, что на стадионе их освищут антидопинговые активисты и с трибун будут сыпаться оскорбления. К слову сказать, и раньше сборная России целиком не появлялась на парадах олимпийских команд.

Дело в том, что любая такая церемония означает для ее участников минимум три часа ожидания в подтрибунном помещении ради считаных минут прохождения по стадиону.

