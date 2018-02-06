Уязвленный МОК нашел новых россиян с допингом

Глава специальной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по приглашениям на Игры-2018 Валери Фурнейрон заявила, что ее группе удалось выявить новых российских спортсменов, связанных с допингом. Об этом было сказано на сессии организации в Пхенчхане.

После болезненного "укола" от Спортивного арбитражного суда (CAS), оправдавшего наших атлетов, МОК только яростнее обрушился на российских спортсменов. "Мы исключили из заявки на Игры-2018 50 тренеров и десять членов медицинского штаба российской делегации. Мы также нашли несколько новых атлетов, связанных с допингом, чьи имена раньше не упоминались в докладах", – цитирует Валери Фурнейрон "Газета.ru".

Представитель МОК не стала называть имен новых фигурантов скандала. Предположительно, речь может идти о спортсменах, не получивших приглашения, чьи имена не фигурировали в докладе Макларена и списке "Дюшес". "Решение CAS не сняло подозрений в допинге, не предоставив комиссии достаточную уверенность в том, что данные 13 спортсменов могут считаться "чистыми", – добавила Фурнейрон.

Глава одной из комиссий МОК по допуску российских атлетов к Олимпиаде-2018 Николь Хевертц не была столь категорична, как ее коллега. Она отметила, что комитет может еще до окончания Игр восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР).

Напомним, что допуск к Играм в Корее получили 169 российских атлетов. А 13 спортсменов и два тренера, которых оправдал CAS, получили от МОК отказ.

Российская сторона принимает ответные меры, чтобы защитить своих спортсменов. Так, 32 атлета, которые не были допущены к Играм, подали в Спортивный арбитражный суд иск к МОК.